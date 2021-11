Shopping de Fortaleza sorteia viagem para 12 hotéis no Ceará em promoção de Natal

A promessa é de duas diárias em cada acomodação, com direito a um acompanhante e as passagens de ida e volta para cada um dos destinos

A menos de um mês para o Natal, os centros comerciais de Fortaleza começam a apostar em ações promocionais como sorteios para atrair clientes e aumentar o fluxo de vendas. O shopping RioMar Fortaleza lança a promoção "Meu Destino Ceará" com o sorteio de um pacote de viagens para 12 hotéis do Estado.

O prêmio garante ainda duas diárias em cada um dos 12 hotéis selecionados, um acompanhante e as passagens de ida e volta para cada um dos destinos.

Ação terá protagonismo na projeção de aumento de 30% no fluxo de vendas estimado pelo shopping para último grande período de vendas do ano. Os hotéis da campanha estão espalhados por todos os litorais do Ceará, sendo eles:

Acqua Resort (Aquiraz)

Blue Residence (Jericoacoara)

Carmel Charme Resort (Barro Preto)

Casa Uca (Camocim)

Dom Pedro Laguna (Aquiraz)

Gran Marquise (Fortaleza)

Rancho do Peixe (Preá)

The Coral (Trairi)

Vale das Nuvens (Guaramiranga)

Vila Galé Cumbuco (Cumbuco)

Vila Selvagem (Fortim)

Zorah Beach (Flecheiras)

Como participar da promoção de Natal do RioMar Fortaleza e concorrer ao pacote de viagens?

Pelas regras da promoção, a cada R$ 100 em compras o cliente ganhará um cupom para concorrer ao sorteio. Ação é válida para compras presenciais ou online e terá validade até o dia 3 de janeiro de 2022.

Além disso, os consumidores que realizaram compras entre os dias 22 e 28 de novembro, período das promoções em virtude da Black Friday, tem direito a dois cupons a cada R$ 100. O mesmo é válido para compras feitas diretamente na plataforma RioMar Fortaleza Online ou presencialmente entre segunda e quarta-feira.

Medidas buscam aumentar o fluxo de clientes nos dias de menor movimento do shopping e divulgar o marketplace da rede. O grande vencedor ou vencedora do prêmio será apresentado após o sorteio online no dia 5 de janeiro de 2022, com transmissão pelas redes sociais do shopping.





