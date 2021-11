Gasolina sobe de novo e bate os R$ 7,29 no Ceará

Mesmo sem reajuste de preços da Petrobras nas refinarias, o valor da gasolina cobrada na bomba continua subindo no Ceará. Levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana de 21 a 27 de novembro, mostra que o preço máximo para o produto está em R$ 7,29 no Estado.

Na semana imediatamente anterior era R$ 7,27 e no início deste mês custava, no máximo, R$ 7,19. Alta de 1,39% no período. A gasolina mais cara do Ceará é encontrada em Crateús.

Em Fortaleza, a máxima para o produto está em R$ 6,99, mas pode ser encontrada a partir de R$ 6,67. O preço médio é de R$ 6,95.



No Ceará, o preço mínimo para o produto também deu um salto. Saiu de R$ 6,59 para R$ 6,67. Alta de 1,21% em uma semana. Onde a gasolina é encontrada mais barata no Estado é na Capital. Mas em três municípios cearenses o litro da gasolina não sai por menos de R$ 7. São eles: Limoeiro do Norte (R$ 7,12), Itapipoca (R$ 7,16) e Crateús (R$ 7,08).

Apesar das oscilações na mínima e na máxima, o valor médio cobrado pelo litro da gasolina no Ceará teve leve recuo, saindo de R$ 6,96, na semana encerrada no dia 20, para R$ 6,95, até a última sexta-feira.

O Ceará tem a terceira gasolina mais cara do Nordeste. Atrás apenas de Pernambuco (R$ 7,43) e da Bahia (R$ 7,39).



