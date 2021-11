Seguramente a inflação desacelerará na zona do euro em 2022, diz vice do BCE

Vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos afirmou nesta sexta-feira, 26, que a inflação na zona do euro desacelerará em 2022. Segundo ele, a inflação atual na região tem acelerado graças a fatores como a base de comparação e também por gargalos do lado da oferta, bem como pelo avanço recente nos preços de energia.

O dirigente disse que esses fatores "são transitórios", mas poderiam durar um pouco mais.

Guindos falou durante evento da Fundação Internacional Olof Palme. Ele destacou a recuperação econômica na zona do euro, mas admitiu que houve perda de fôlego no quarto trimestre.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em todo o ano atual, a economia da região crescerá 5% e o resultado de 2022 também deve ser positivo, previu.

O vice-presidente do BCE ressaltou que continua a haver um "nível muito elevado de incerteza" nas projeções econômicas, no contexto atual. De qualquer modo, expressou otimismo de que será possível contornar a pandemia da covid-19 e rumar para um quadro mais "normal".

Tags