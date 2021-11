Atraso na entrega e propaganda enganosa são principais queixas da Black Friday

De acordo com a plataforma Reclame Aqui, utilizada para postagens de reclamações sobre produtos e serviços por consumidores, "atraso na entrega" e "propaganda enganosa" são as principais queixas de clientes até o início da Black Friday, nesta sexta-feira, 26.

Os dados foram compilados desde as 12 horas da quarta-feira, 24, até as 6 horas desta sexta, 26. Neste período, já foram publicadas 5.678 reclamações referentes ao tema. Isso é um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado.

Até agora, a média está em 138 reclamações por hora, contando posts apenas de Black Friday. Da mesma forma como aconteceu em 2020, as grandes redes de ecommerce figuram no topo de reclamações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Top 3

O Top 3 dos problemas registrados possui "atraso na entrega, com 20,88% das reclamações, "propaganda enganosa, com 16,59%, e "estorno do valor pago", com 8,82%.

No ranking de reclamadas, aparecem Americanas Marketplace, com 272 queixas, Amazon, com 262, e Magazine Luiza - Loja Online, com 146.

Já o Top 3 de itens reclamados tem "smartphones", com 8,08% das queixas, "serviço de entrega", com 5,48%, e tênis, com 4,14%.

Tags