PIB da Alemanha cresce 1,7% no 3º trimestre ante 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha avançou 1,7% no terceiro trimestre, na comparação com o trimestre anterior, informou nesta quinta-feira a agência oficial de estatísticas do país, Destatis. É a leitura final do dado, que ficou um pouco abaixo da alta de 1,8% antes calculada.

Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam que a leitura de avanço de 1,8% fosse confirmada nesta quinta-feira.

Na comparação anual, o PIB alemão cresceu 2,5% no terceiro trimestre. O resultado, neste caso, coincide com a prévia anterior e também com a expectativa dos analistas.

O Destatis informa ainda em seu comunicado que o PIB alemão teve avanço de 2,0% no segundo trimestre ante o primeiro. O dado foi revisado nesta quinta, após alta de 1,6% ter sido informada anteriormente.

* Com informações da Dow Jones Newswires

