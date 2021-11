Indicado para 2º mandato, Powell fala em combater inflação e lidar com riscos do clima

Depois de ser indicado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, a um segundo mandato no comando do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell disse nesta segunda-feira, 22, que suas prioridades, caso a nomeação seja aprovada pelo Legislativo, serão garantir resiliência e estabilidade do sistema financeiro, lidar com os riscos em evolução das mudanças climáticas e ataques cibernéticos e facilitar a modernização do sistema de pagamentos.

"Se confirmado pelo Senado, farei tudo o que estiver ao meu alcance para cumprir as responsabilidades que o Congresso confiou ao Federal Reserve", disse há pouco, em discurso, ao lado de Biden.

Powell afirmou que a economia americana está se expandindo no ritmo mais rápido em vários anos, carregando a promessa de retomar o pleno emprego no país. "A reabertura econômica, com os efeitos contínuos da pandemia, levaram ao desequilíbrio de oferta e demanda, gargalos de oferta e uma explosão na inflação", disse.

O presidente da autoridade monetária afirmou que o Fed está ciente que a alta inflação prejudica as famílias americanas, especialmente com os custos mais altos em itens essenciais, como comida, moradia e transporte. "Usaremos nossas ferramentas tanto para apoiar a economia e um mercado de trabalho forte, como para evitar que uma inflação mais alta se enraíze", garantiu.

Powell disse estar esperando para trabalhar com Lael Brainard, sua colega há sete anos, e indicada para vice-presidente do banco central americano.

