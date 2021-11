Cashback: Magalu "devolve" 100% de pagamento em livros de escritores negros

O Magazine Luiza está concedendo 100% de cashback (retorno do dinheiro gasto na compra) para clientes que adquirem livros de autores negros no Dia da Consciência Negra, celebrado neste sábado, 20 de novembro. Para valer a oferta, as compras devem ser feitas por meio do aplicativo da rede varejista.

Ao todo, 54 títulos foram selecionados para a ação, incluindo "Torto Arado", de Itamar Vieira Junior, obra premiada com o Prêmio Jabuti em 2020, e os dois volumes de "Casa de Alvenaria", de Carolina Maria de Jesus. Livros infantis e clássicos da literatura brasileira também estão na seleção, que vai de Machado de Assis a Conceição Evaristo, Emicida e Pastor Henrique Vieira (veja a lista completa abaixo).

O dinheiro de volta será depositado na carteira virtual do cliente no Magalu Pay, plataforma administrada pela rede. Depois, é possível usar o valor retornado para fazer novas compras na Magazine Luiza, pagar contas de consumo — como as de luz, água e telefone — e realizar transferências para outros usuários da plataforma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a lista completa (título - autor - editora):

50 Contos de Machado de Assis - Machado de Assis - Companhia das Letras;

A Mulher que Pariu Um Peixe - Raí Soares - Editora Jandaíra;

Amoras - Emicida - Companhia das Letrinhas;

Apropriação Cultural - Rodney William - Editora Jandaíra;

Cartas Para Minha Avó - Djamila Ribeiro - Companhia das Letras;

Casa de Alvenaria - Volume 1: Osasco - Carolina Maria de Jesus - Companhia das Letras;

Casa de Alvenaria - Volume 2: Santana - Carolina Maria de Jesus - Companhia das Letras;

Da Favela Para o Mundo - Edu Lyra - Buzz Editora;

De Passinho em Passinho - Otávio Júnior - Companhia das Letrinhas;

Dom Casmurro - Machado de Assis - Penguin;

E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas - Emicida - Companhia das Letrinhas;

Empoderamento - Joice Berth - Editora Jandaíra;

Enterre seus Mortos - Ana Paula Maia - Companhia das Letras;

Escritos de Uma Vida - Sueli Carneiro - Editora Jandaíra;

Guardei no Armário (Nova edição) - Samuel Gomes - Paralela;

Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis - Jarid Arraes - Seguinte;

Interseccionalidade - Carla Akotirene - Editora Jandaíra;

Intolerância Religiosa - Sidnei Nogueira - Editora Jandaíra;

Justiça e Letalidade Policial - Poliana Ferreira Silva - Editora Jandaíra;

Kuami - Cidinha da Silva - Editora Jandaíra;

Lima Barreto: Obra Reunida (Box) - Lima Barreto - Nova Fronteira;

Lugar de Fala - Djamila Ribeiro - Editora Jandaíra;

Mais Forte - Luana Génot - Objetiva;

Meu Caminho Até a Cadeira Número 1 - Rachel Maia - Globo Livros;

Mocambos e Quilombos - Flávio dos Santos Gomes - Claro Enigma;



Na minha pele - Lázaro Ramos - Objetiva;

Não Pararei de Gritar - Carlos de Assumpção - Companhia das Letras;

O Alienista - Machado de Assis - Penguin;

O Amor como Revolução - Pastor Henrique Vieira - Objetiva;

O Avesso da Pele - Jeferson Tenório - Companhia das Letras;

O Catador de Sonhos - Geraldo Rufino - Gente;

O Enegrecer Psicopedagógico - Clarissa Brito - Editora Jandaíra;

O Monge e o Pastor - Pastor Henrique Vieira - Objetiva;

O Pequeno Príncipe Preto - Rodrigo França - Nova Fronteira;

O Sol na Cabeça - Geovani Martins - Companhia das Letras;

Olhos D'Água - Conceição Evaristo - Pallas;

Parem de Nos Matar - Cidinha da Silva - Editora Jandaíra;

Pedagoginga, autonomia e mocambagem - Allan da Rosa - Editora Jandaíra;

Pequeno manual antirracista - Djamila Ribeiro - Companhia das Letras;

Por um Feminismo Afro-latino-Americano - Lélia Gonzalez - Zahar;

Quem tem medo do feminismo negro? - Djamila Ribeiro - Companhia das Letras;

Querer, Poder, Vencer - Thelma Assis - Planeta;

Racismo Estrutural - Silvio Almeida - Editora Jandaíra;

Racismo Recreativo - Adilson Moreira - Editora Jandaíra;

Redemoinho em Dia Quente - Jarid Arraes - Alfaguara;

Sobre os Canibais - Caetano W. Galindo - Companhia das Letras;

Sobrevivendo no Inferno - Racionais MC's - Companhia das Letras;

Todas as Letras - Gilberto Gil - Companhia das Letras;

Torto Arado - Itamar Vieira Junior - Todavia;

Trabalho Doméstico - Juliana Teixeira - Editora Jandaíra;

Triste Fim de Policarpo Quaresma - Lima Barreto - Penguin;

Tudo Nela é de se Amar - Luciene Nascimento - Estação Brasil;

Um Buraco Com Seu Nome (Nova edição) - Jarid Arraes - Alfaguara;

Uma História Feita Por Mãos Negras - Beatriz Nascimento - Zahar.

Os benefícios são válidos apenas para os itens da seleção. A compra é limitada a uma unidade do mesmo livro por pedido e a promoção é válida somente durante o dia 20 de novembro e enquanto durarem os estoques.

Tags