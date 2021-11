Gol amplia voos para Fortaleza em 64% e confirma Jeri para Rio, Brasília e Salvador

A Gol Linhas Aéreas anunciou nesta sexta-feira, 19 de novembro, novos voos para Jericoacoara partindo do Rio de Janeiro, de Brasília e Salvador. Para Fortaleza, há acréscimo de 66% no número de voos, devido à inclusão de 3 mercados - Cuiabá, Belo Horizonte e Goiânia. Além de aumento de assentos ofertados da Capital para Belém (91%), Congonhas (121%), Recife (174%) e Juazeiro do Norte (55%).

Os números fazem parte do incremento da malha aérea para a alta temporada de verão no Brasil e no Exterior da aérea, entre os meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022.

Segundo a companhia, são, em média, 700 decolagens diárias, um acréscimo de 6 mil novas operações no País. Ante novembro de 2021, é alta de 60% na oferta para estes dois meses, que apresentam demanda mais acentuada por viagens de lazer.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O balanço da empresa aponta que frente à pré-pandemia (janeiro de 2020), as operações da alta temporada 2021/2022 alcançam uma recuperação de 95% da oferta doméstica da Gol.

Com isso, os 700 voos diários representam crescimento de decolagens de 60% em mercados não regionais (de capitais para capitais) e 60% em regionais.

Viagens internacionais

Fora do País, a Gol retomará em dezembro. No dia 19 de dezembro começam as partidas para Buenos Aires - com pouso no Aeroparque (AEP), o aeroporto central da capital portenha. No dia 9 de janeiro de 2022, as decolagens de Belém (BEL) para Paramaribo (PBM), capital do Suriname, concretizam-se.

Já no Brasil, no dia 2 de dezembro a Companhia passa a operar uma rota inédita, Congonhas (CGH)-Bonito (BYO), no Mato Grosso do Sul.

Em 17 de janeiro de 2022, a empresa estreia voos diretos entre Pelotas (PET) e o aeroporto internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU).

E a partir de 25 de dezembro, Guarulhos passa a se conectar com o destino sazonal de Cabo Frio (CFB), no litoral fluminense.

Veja os voos de alta temporada

Fortaleza (FOR): incremento de 66% no número de voos, devido à inclusão de 3 mercados - Cuiabá, Belo Horizonte e Goiânia - e ao aumento de assentos ofertados para Belém (91%), Congonhas (121%), Recife (174%) e Juazeiro do Norte (55%).

São Paulo (Congonhas-CGH e Guarulhos-GRU): acréscimo de 1.500 voos saindo da capital paulista, um aumento de 50%L. Em Congonhas, há a inclusão de 5 novos mercados - Aracaju (AJU), Bonito (BYO), Cuiabá (CGB), Caldas Novas (CLV), Foz do Iguaçu (IGU) e Ilhéus (IOS) - e maior disponibilização de assentos para Porto Seguro (303%), Salvador (117%), Maceió (174%) e Natal (157%). Em Guarulhos, a Gol ultrapassa as 100 decolagens diárias, um crescimento de 29%, resultado da inclusão de novos mercados domésticos - Cabo Frio e Pelotas - e um novo mercado internacional, Buenos Aires (AEP). Além disso, há aumento das operações com destino a Belém (121%), Manaus (138%) e Natal (63%).

Rio de Janeiro (RIOgaleão-GIG e Santos Dumont-SDU): crescimento de 63% na oferta de voos pela Companhia. O RIOgaleão conta com a inclusão de 4 novos mercados - Ilhéus, Jericoacoara (JJD), Manaus (MAO) e Uberlândia (UDI), além do acréscimo de assentos, principalmente, para Curitiba (163%), Florianópolis (100%), Maceió (184%), Natal (120%), Navegantes (116%) e Foz do Iguaçu (107%). Já em Santos Dumont, os aumentos mais relevantes na oferta de assentos são para Salvador (243%) e Vitória (43%). Início de 3 novos mercados saindo de Santos Dumont: Confins (CNF), Curitiba (CWB) e Florianópolis (FLN).

Brasília (BSB): aumento em 24% nas operações com a inclusão de 4 novos mercados: Porto Seguro (BPS), Ilhéus, Jericoacoara e Santarém (STM). Dentre as ofertas domésticas, destaca-se o crescimento para as cidades de Florianópolis (264% em operações) e Goiânia (43% em assentos), Natal (78% em assentos) e Maceió (40% em operações). No internacional, há um incremento de 64% das saídas para Cancún (CUN), totalizando mais de 1.300 assentos.

Salvador (SSA): crescimento de 71% na oferta com a adição de 4 mercados: Belém (BEL), Campo Grande (CGR), Florianópolis e Jericoacoara. Aumentos para as regiões Sul e Sudeste: Porto Alegre (264%), Rio de Janeiro/SDU (207%), Belo Horizonte (200%), Campinas (107%) e Recife (107%). Durante o período, as decolagens sobem de 35 para 52 diárias.





Tags