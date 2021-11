Cras oferece atendimento agendado para regularização do CadÚnico em Fortaleza

O primeiro dia de pagamento do Auxílio Brasil gerou grande movimentação nas agências da Caixa Econômica Federal, além de longas filas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Os Centros são responsáveis por executar a atualização do Cadastro Único (CadÚnico), necessário para quem vai receber o benefício.

Apesar da movimentação intensa nas primeiras horas da manhã, há um número específico de senhas distribuídas ao longo do dia, e os atendimentos estão sendo agendados. O POVO foi até uma das sedes do Cras, localizada na Barra do Ceará, e constatou que uma servidora do local verificava o agendamento das pessoas que chegavam para formar fila na área externa.

Cerca de cem senhas são distribuídas ao longo dos dois turno, sendo metade pela manhã e outra metade durante a tarde. O atendimento agendado tem o intuito de reduzir as filas e trazer celeridade ao processo.

"Eu estive aqui na semana passada para agendar meu atendimento, eles marcaram meu horário e cheguei um pouco antes do que estava agendado", explica Cristina Barbosa, 40, que foi até o local verificar se está com algum problema na documentação. Ela reclama ter recebido menos do que antes, no Bolsa Família.

Antes de realizar o deslocamento para alguma das unidades, é recomendada a realização do agendamento de horário. Informações sobre serviços e programas como Auxílio Brasil e Cadastro Único podem ser repassadas por telefone ou e-mail (confira a lista ao final do texto).

Os atendimentos estão sendo realizados de segunda a sexta, de 8h às 12h e de 13h às 17h. Conforme O POVO apurou, o número de atendimentos tem aumentado nas unidades desde o último mês de outubro.

Para novembro, o Auxílio Brasil será pago automaticamente para quem já estava regularizado no Bolsa Família. Quem não recebia o Bolsa Família, mas possui CadÚnico, será enquadrado em uma lista reserva e ainda não possui garantias de quando receberá o auxílio.

No Brasil, mais de 14,5 milhões de pessoas devem receber o novo auxílio. Para sacar o benefício, basta utilizar o mesmo cartão que era utilizado para ter acesso ao dinheiro do Bolsa Família.

Confira a lista de contatos dos Cras:

Cras Jacarecanga

3481-6089

9 8439-6336

9 8902-8383

[email protected]

Cras Barra do Ceará

3452-7738

9 8439-5885

9 8977-5936

[email protected]

Cras Mucuripe

3263-4508

9 8970-3530

9 8613-5264

[email protected]

Cras Serviluz

3105-2691

9 8439-4525

[email protected]

Cras Lagamar

3452-2442

9 8970-2087

9 8970-3833

[email protected]

Cras Praia do Futuro

3265-7367

9 8970-4061

[email protected]

Cras Bela Vista

3131-7710

9 8894-3878

9 8808-4588

9 8977-2120

[email protected]

Cras João XXIII

3233-3927

9 8814-8047

9 8977-2457

[email protected]

Cras Presidente Kennedy

3481-3001

9 8657-4435

[email protected]

Cras Antônio Bezerra

3105-1499

9 8439-8459

[email protected]

Cras Quintino Cunha

3481-1038

9 8970-4053

[email protected]

Cras Vila União

3433-5958

9 8970-3543

[email protected]

Cras Serrinha

3295-8483

9 8439-6357

[email protected]

Cras Couto Fernandes

3452-5740

9 8657-4611

[email protected]

Cras Granja Portugal

3105-2228

3105-2205

9 8439-8457

[email protected]

Cras Aracapé

3296-4098

9 8970-4615

[email protected]

Cras Canindezinho

3498-7450

9 8970-4040

[email protected]

Cras Bom Jardim

3105-2007

9 8970-3551

9 8870-4846

[email protected]

Cras Mondubim

3452-9360

9 8970-4057

9 8979-3831

[email protected]

Cras Genibaú

3259-4253

3452-2478

9 8970-3832

9 8970-8122

[email protected]

Cras Conjunto Esperança

3484-8115

9 8439-4694

[email protected]

Cras Conjunto Palmeiras

3105-1526

9 8595-1896

[email protected]

Cras Jardim das Oliveiras

3433-8849

9 8970-3847

[email protected]

Cras Castelão

3289-3768

9 8970-4355

[email protected]

Cras João Paulo II

3488-5893

9 8970-4062

[email protected]

Cras Dendê

3276-7476

9 8970-4063

[email protected]

Cras Messejana

3433-8873

9 8970-4058

9 8977-8484

[email protected]

