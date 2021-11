Furnas vai destinar R$ 3 milhões para projetos de inovação

O edital Desafio Furnas Conecta – Startups, lançado pela subsidiária da Eletrobras, vai receber inscrições até o dia 23 de dezembro para projetos de inovação, com foco em startups (empresas emergentes) e empresas de base tecnológica. No total, o edital vai destinar R$ 3 milhões aos projetos selecionados.

A iniciativa pretende identificar propostas inovadoras em três temáticas: Confiabilidade energética, Hidrogênio verde e Preço de energia. A realização tem parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio de Janeiro (Senai/RJ) e apoio da plataforma de inovação do setor elétrico Energy Future.

Segundo a gerente de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de Furnas, Luciana Iulianelli, quanto mais projetos inscritos, melhor. “Todas as startups podem participar. É desejável que elas participem até para a gente ter um número grande de propostas de projetos inovadores, para que a gente possa escolher aquelas que melhor vão atender ao que Furnas deseja desenvolver”. As inscrições devem ser feitas no site da Energy Future.

“Furnas está lançando um novo desafio. A empresa procura soluções de inteligência artificial (IA), soluções inovadoras, que gerem um serviço ou um processo inovador, e gerem valor para a empresa e a sociedade”, disse Luciana.

Temáticas

Na categoria Confiabilidade energética, o objetivo é encontrar projetos que visem ao desenvolvimento de novas tecnologias ou ferramentas de monitoramento (remoto e tempo real), de condições que possam afetar a disponibilidade das linhas de transmissão.

Já no tema Hidrogênio verde, a ideia é achar soluções e ferramentas relacionadas à operação e manutenção de uma usina de Hidrogênio verde, o que inclui aplicações energéticas e não energéticas do hidrogênio, enquadrando propostas que reduzam a emissão de gases de efeito estufa e levem à consequente descarbonização da matriz elétrica.

Na terceira categoria, Preços de energia, Furnas busca soluções de inteligência artificial para prever o preço de energia no mês seguinte, com base em informações de mercado, associadas aos mapas de previsão meteorológica.

Cronograma

De 3 a 21 de janeiro, o Desafio Furnas Conecta – Startups vai avaliar as propostas apresentadas. A seleção dos projetos classificados será de 31 de janeiro a 18 de fevereiro. Os três projetos vencedores, um em cada categoria, serão conhecidos em 15 de março.

