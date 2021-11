PIB do Japão encolhe em ritmo anualizado de 3% no terceiro trimestre de 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão recuou 3,0% no terceiro trimestre deste ano, na comparação anualizada, de acordo com a leitura preliminar publicada na noite deste domingo, 14 (pelo horário de Brasília), pelo Escritório de Estatísticas do país. Ante o segundo trimestre de 2020, por sua vez, houve redução de 0,8% no PIB japonês. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags