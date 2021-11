Defesa Civil: torres da Vale não tocaram barragens e local está sob investigação

A Defesa Civil do Estado de Minas Gerais confirmou a queda de duas torres em obras que estão sendo realizadas pela Vale nas barragens Forquilhas I e II, da mina Fábrica, em Itabirito, Minas Gerais. Segundo a Defesa Civil, as torres não atingiram as barragens e não haviam trabalhadores na hora do acidente.

"As barragens não tiveram alteração em suas condições de segurança", afirmou a Defesa Civil em nota.

Além disso, o órgão informou que equipes da Agência Nacional de Mineração (ANM) e da Rizzo auditoria estiveram no local e seguem investigando as causas da queda das torres no local, que encontra-se isolado.

"A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil juntamente com os demais órgãos reguladores do Estado, continuam acompanhando a situação", informou o órgão.

