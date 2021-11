Sua Nota Tem Valor: pontos acumulados até 30 de novembro dão desconto no IPVA 2022

O consumidor pode conferir seu extrato por meio do site ou aplicativo do programa

Os participantes do Sua Nota Tem Valor podem acumular, até 30 de novembro, pontos para desconto de até 5% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022.

Sobre o assunto Governo prepara Refis de impostos e dívidas com o Detran; saiba as condições

Os cidadãos cadastrados no programa podem conferir o extrato de pontos pelo site ou aplicativo do Sua Nota Tem Valor, na opção “Pontuação IPVA''. A base de cálculo do veículo e a previsão de desconto também estão disponíveis nos meios digitais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o benefício, os pontos acumulados serão computados a partir de documentos fiscais emitidos entre os meses de julho e novembro deste ano.

De acordo com Márcio Morais, orientador da Célula de Relacionamento com a Sociedade, a cada R$ 50 em compras, o participante ganha um ponto. “Cada cidadão pode acumular no máximo 100 pontos por mês, sendo o limite máximo de 10 bilhetes (pontos) recebidos por nota fiscal eletrônica”, explica Márcio Morais.

O cidadão não pode ter débito de IPVA em atraso em veículo de sua propriedade para ter acesso ao desconto. “A adesão ao benefício é automática e o desconto será aplicado no veículo de maior valor”, esclarece o orientador. O desconto já previsto de 5% para quem quitar o imposto de forma antecipada continua valendo.

Sorteio

Além do desconto no IPVA, o Sua Nota Tem Valor realiza, mensalmente, sorteio de prêmios. Na terça-feira, 9 de novembro, o programa divulgou os números dos mais de 2 milhões de bilhetes gerados, oriundos de notas fiscais emitidas entre os dias 1º e 31 de outubro, que participarão do 16º sorteio no próximo dia 17 de novembro.

Os participantes já podem conferir os bilhetes, que estão disponíveis no aplicativo Ceará App, pelo menu do programa, e no site do Sua Nota Tem Valor. Ao todo, serão sorteados 16 prêmios, sendo um de R$ 25 mil, entre os cidadãos participantes, e 15 de R$ 5 mil, para pessoas e instituições sem fins lucrativos cadastradas no programa.

Também serão beneficiadas as instituições sem fins lucrativos com a premiação pelo rateio, dividida entre as entidades que atingiram o Índice de Engajamento Social de 0,1% dos pontos gerados.

Serviço

O programa Sua Nota Tem Valor pode ser acessado por meio do aplicativo, disponível nos sistemas Android e IOS, e pelo site (suanotatemvalor.sefaz.ce.gov.br). Para acessar o total de pontos, basta clicar na opção “Pontuação IPVA”.

Mais informações: [email protected]

Plantão Fiscal: (85) 3108-2200

Tags