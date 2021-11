Vendas do varejo no Ceará recuam 2,6% em setembro; o dobro de queda da média nacional

A variação acumulada nos últimos 12 meses é positiva com saldo de 0,8% e expressa uma modesta tendência de recuperação do setor

As vendas do comércio varejista no Ceará registram queda de 2,6% no fluxo de consumo no mês de setembro com relação a outubro de 2021. Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal do Comércio divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quinta-feira, 11. O levantamento revela ainda que o volume de vendas caiu 11% na comparação de igual período de 2020.

A variação acumulada nos últimos 12 meses é positiva com saldo de 0,4% e expressa uma modesta tendência de recuperação do setor. O resultado do Ceará acompanha tendência nacional, na qual das 27 unidades federativas consultadas, 25 apresentaram queda no comparativo mensal entre setembro e agosto de 2021. A média nacional da PMC ficou com recuo de 1,3%.

O segmento que registrou a maior queda de vendas no Estado foi o de móveis e eletrodoméstico com recuo de 29,5% no volume de vendas registradas em agosto. Na sequência, a venda de livros, jornais, revistas e papelaria em setembro no Ceará recuou 25,6% com relação ao mês imediatamente anterior. Outras duas quedas expressivas foram com relação ao consumo de tecidos, vestuário e calçado e também de artigos de uso pessoal e domésticos com quedas respectivas de 17% e 17,1%.

O único segmento o comércio varejista cearense com aumento de vendas em setembro deste ano foi o de combustíveis e lubrificantes. Segmento dá continuidade a sequência de três meses consecutivos de alta no volume de vendas. No nono mês do ano o setor computou alta de 6,1% no consumo de seus produtos.





