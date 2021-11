4,6 mil beneficiários do INSS no Ceará podem ter pagamento bloqueado; veja como evitar

Beneficiários do INSS no Ceará terão por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) suspenso se não realizarem perícia médica; entenda como regularizar situação

No Ceará, mais de 4 mil segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com o o benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) podem ter o pagamento suspenso. Isso porque o prazo para realizar o agendamento da perícia médica encerra a sexta-feira da próxima semana, 19 de novembro.

A necessidade se dá pela convocação obrigatória imposta pela operação pente-fino do INSS para verificar possíveis irregularidades nos benefícios e terão o pagamento suspenso se não passarem por nova perícia. Assim, os cearenses convocados devem agendar a perícia até o dia 18 deste mês, já que é necessário no mínimo 24h entre o agendamento e a realização da vistoria.

Conforme o INSS, a operação convocou 4.931 segurados, e destes apenas 283 realizaram a perícia e somente 9 estão com agendamento marcado. Ou seja, 4.639 beneficiários do Estado podem ter o benefício suspenso. A entidade pontua ainda que a convocação é obrigatória, em especial para quem está a mais de seis meses sem a vistoria médica.

"Se o segurado não agendar a perícia dentro do prazo estipulado, o benefício será suspenso e só será passível de reativação após o agendamento da perícia médica. Caso não ocorra a manifestação do cidadão, o auxílio poderá ser cessado definitivamente.", destaca o INSS.



Como saber se eu preciso fazer perícia médica no INSS?

Em 27 de setembro, o INSS convocou 95.588 segurados para agendarem perícia médica até 11 de novembro. Segundo o instituto, até agora somente 10.397 marcaram o exame, com 85.191 passíveis de perderem o auxílio de incapacidade temporária.

A relação completa dos convocados pode ser consultada no Diário Oficial da União. Desde julho, o órgão está enviando cartas a 170 mil segurados. As perícias começaram em agosto. Quem recebe a notificação tem 30 dias, a contar da data informada pelos Correios, para agendar o procedimento.

De acordo com o INSS, as pessoas convocadas por meio do Diário Oficial não foram localizadas nos endereços da base de dados do órgão ou receberam a carta de notificação, mas não marcaram a perícia.

Além disso, é possível consultar a situação do benefício por meio do telefone 135. O número é da Central de Atendimento do INSS e recebe atendimentos entre 7h e 22h de segunda-feira a sábado.

Como agendar perícia médica e regularizar situação no INSS?

O exame pode ser agendado de três formas: pelo aplicativo Meu INSS, pela Central de Atendimento 135 ou pela página do INSS na internet.

O beneficiário deve levar os seguintes documentos no dia da perícia:

Carteira de identidade

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

Exames médicos recentes que comprovem a incapacidade de trabalhar e laudo com nome do médico, registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), código da doença/CID (classificação internacional) e a descrição da doença.

Com Agência Brasil e colaboração da repórter Irna Cavalcante

