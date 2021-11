Grupo Alimentação e Bebidas sobe 1,17% e ajuda a pressionar IPCA de outubro

O grupo Alimentação e Bebidas saiu de uma elevação de 1,02% em setembro para um aumento de 1,17% em outubro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,24 ponto porcentual para a taxa de 1,25% do IPCA no mês.

A alimentação no domicílio acelerou o ritmo de alta de 1,19% em setembro para 1,32% em outubro.

As famílias pagaram mais pelo tomate (26,01%) e pela batata-inglesa (16,01%), que contribuíram com impactos de 0,07 ponto porcentual e 0,03 ponto porcentual, respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros aumentos relevantes ocorreram no café moído (4,57%), frango em pedaços (4,34%), queijo (3,06%) e frango inteiro (2,80%).

Por outro lado, ficaram mais baratos o açaí (-8,64%), leite longa vida (-1,71%) e arroz (-1,42%).

A alimentação fora do domicílio acelerou de 0,59% em setembro para 0,78% em outubro.

O lanche fora de casa subiu 1,31%, enquanto a refeição aumentou 0,74%.

Tags