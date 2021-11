Empresas do Ceará irão receber selo de sustentabilidade nesta quinta-feira, 11

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente entregará os certificados do Selo Empresa Sustentável a estabelecimentos participantes da edição piloto, iniciada ainda em 2019, feita somente em Jericoacoara

Em solenidade presencial, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) entregará nesta quinta-feira, 11, os certificados do Selo Empresa Sustentável aos estabelecimentos participantes de edição piloto iniciada em 2019 em Jericoacoara. As empresas a serem certificadas são as pousadas Chez Loran e Vento de Jeri e o hotel Casa na Praia, que serão beneficiadas pelo selo por dois anos. A entrega oficial acontecerá na sede da Sema, no bairro Dionísio Torres.

“A aposta é que o exemplo das empresas certificadas possa influenciar positivamente outras instituições a participar de edições seguintes do Selo”, informam as técnicas da Secretaria Sara Pianowski e Magda Marinho, que gerenciaram o processo.

O Selo Empresa Sustentável é uma Certificação Ambiental Pública, instituído pela Lei Estadual nº 17.178, de 15 de janeiro de 2020, concedido a partir de um processo colaborativo e plural, de avaliação, executado por dois grupos técnicos. Um grupo é composto por consultorias ambientais locais e o outro, chamado Comissão Técnica de Avaliação (CTA), composto por universidades, entidades privadas e órgãos públicos, totalizando 31 instituições em ambos os grupos.

Lista dos cinco eixos temáticos para adequação ao Selo Empresa Sustentável:

1. Uso Racional da Água

2. Destinação de Efluentes

3. Gerenciamento de Resíduos Sólidos

4. Uso Racional de Energia Elétrica

5. Responsabilidade Socioambiental.

Cada um desses indicadores foi elaborado de modo a se conectar diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conforme a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. “O lançamento do Selo e a premiação virtual aconteceram dia 6 de maio. Porém, em virtude da pandemia, só agora entregaremos pessoalmente os certificados”, explica o titular da Sema, Artur Bruno.

