Câmara conclui votação da PEC dos Precatórios, que seguirá para o Senado

Por 328 votos a 160, o Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou um destaque (sugestão de mudança) ao texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios proposto pelo PT, que visava retirar do texto a limitação do pagamento dos precatórios ao valor pago em 2016, corrigido pela inflação.

Com isso, a Câmara concluiu no final da noite desta terça-feira a votação do texto, que segue agora para o Senado. Após um placar apertado no primeiro turno, o governo obteve uma vitória mais folgada no plenário da Câmara dos Deputados com a aprovação, em segundo turno, do texto-base da PEC dos precatórios, que vai abrir caminho ao pagamento do Auxílio Brasil turbinado até dezembro de 2022.

Os governistas garantiram um placar de 323 a 172 - eram necessários 308 para uma mudança constitucional. Na semana passada, com 57 deputados ausentes, o governo aprovou o texto-base em primeiro turno com 312 votos, apenas quatro acima do mínimo exigido.

