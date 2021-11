Biden diz que direcionou equipe para achar maneiras de reduzir custos de energia

Em comentário publicado sobre o dado de inflação de outubro dos Estados Unidos, divulgado nesta quarta-feira, o presidente norte-americano, Joe Biden, observou que a maior parcela no aumento dos preços se deu pelos custos ascendentes de energia. Desde que os dados foram coletados, porém, o preço do gás natural caiu, segundo o líder. "Eu direcionei meu Conselho Nacional Econômico para buscar meios de tentar reduzir ainda mais esses custos e pedi à Comissão Federal de Comércio para contra-atacar qualquer manipulação de mercado ou aumento de preços neste setor."

Biden reforçou a importância de seu plano de infraestrutura, que deve reduzir esses custos, assim como os gargalos de oferta, segundo ele. "A inflação prejudica o bolso dos americanos e reverter essa tendência é uma das principais prioridades para mim", disse.

O presidente afirmou que é importante que o Congresso aprove seu pacote de medidas sociais e climáticas, conhecido como Build Back Better, para reduzir os custos com cuidado de crianças e idosos, além do setor de saúde.

Com o número de pedidos de auxílio-desemprego tendo registrado queda mais uma semana, Biden disse que ainda há muito trabalho a ser feito, mas que não há dúvidas de que a economia continua em recuperação e está em uma forma muito melhor do que há um ano.

