EUA reabrem as fronteiras a partir de hoje (8); veja como tirar visto

Os Estados Unidos reabriram nesta segunda-feira, dia 8, suas fronteiras terrestres e aéreas a estrangeiros vacinados contra a Covid-19. As entrevistas nos consulados brasileiros também foram retomadas, mas a fila de espera é longa. No calendário oficial de entrevistas, por exemplo, não contava com datas disponíveis até dezembro de 2022.

Os agendamentos de emissão de vistos foram descontinuados em maio de 2020 por causa da pandemia. Em maio deste ano, a emissão do documento passou a ser fornecida parcialmente para estudantes, jornalistas e pessoas que apresentassem exceção de interesse nacional.

De acordo com o porta-voz e chefe da seção consular da embaixada, Antonio Agnone, um número significativo de vagas para entrevistas, incluindo datas para este ano, já foram disponibilizadas. Outra novidade é que, de acordo com a disponibilidade, entrevistas já marcadas poderão ser reagendadas para uma data mais próxima.

A recomendação é que os solicitantes de visto chequem regularmente o site de agendamento para novos horários.

Em comunicado publicado na sua página oficial, a Embaixada e Consulados dos EUA informam ainda que estenderam a validade dos pagamentos (conhecidos como taxa MRV) até 30 de setembro de 2023, para permitir que todos os candidatos que não puderam marcar uma entrevista de visto em razão da suspensão das operações consulares de rotina tenham a oportunidade de marcar e/ou comparecer a uma entrevista de visto com a taxa já paga.

Comprovante de vacina



Antes de embarcar, os brasileiros autorizados a entrar no país deverão apresentar o comprovante de vacinação do Ministério da Saúde, emitido pelo aplicativo ConecteSUS. É obrigatório que tenham sido imunizados com as duas doses dos imunizantes de CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer, ou uma dose da Janssen.

Deve constar no documento: nome completo; data de nascimento; unidade de saúde onde a vacina foi aplicada; fabricante da vacina; número de doses administradas e data de aplicação.

A dose final deve ter sido administrada ao menos duas semanas antes do embarque para os EUA.

Outra exigência é um teste PCR ou antígeno negativo, feito até três dias antes do embarque. Serão aceitos os imunizantes aprovados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para uso emergencial, ou seja, todos os utilizados pelo Programa Nacional de Imunizações brasileiro.

Crianças e adolescentes de até 17 anos não precisam apresentar o comprovante de vacinação, mas devem ter um teste negativo realizado no mesmo período dos adultos que os acompanham. De acordo com a embaixada, este novo sistema de viagens substitui as restrições existentes para o Brasil e outros países, implementando uma abordagem consistente em todo o mundo.

Passo a passo para solicitar o visto para os EUA

Quem solicita um visto pela primeira vez e tem entre 14 e 79 anos, deve marcar dois agendamentos (exceto em Recife e Porto Alegre, onde apenas um agendamento no Consulado será realizado). O primeiro no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) e o segundo na Embaixada Americana ou Consulado.

Quando fizer a solicitação, o interessado deverá selecionar a categoria de visto correta, baseada no motivo da viagem aos Estados Unidos. Ou seja, se a viagem é a lazer, a trabalho, intercâmbio, etc;

Dependendo do tipo de visto, pode haver necessidade de trazer documentos adicionais para sua entrevista. A lista dos documentos necessários encontra-se disponível aqui

Passo 1: Acesse o site do Consulado e complete o formulário de solicitação de visto DS-160 online. Em seguida, imprima a página de confirmação (com código de barras). È importante anotar e guardar o ID da solicitação e a resposta de segurança que foi selecionada. Você irá precisar de ambas as informações para acessar o seu DS-160 mais tarde.



Também é recomendado checar as informações solicitadas antes de enviar. Isso porque solicitações com informações biográficas incorretas não serão aceitas. Além disso, informações falsas podem tornar inelegíveis as requisições para um visto americano permanentemente.



Passo 2: Pague a taxa e marque seu agendamento. Acesse o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) e crie ou acesse a sua conta. Selecione a categoria do visto que irá solicitar ; pague a taxa de solicitação (MRV); selecione onde/como irá receber o seu visto e passaporte depois da entrevista;

marque os seus agendamentos para cadastro no CASV (exceto Porto Alegre) e a entrevista de visto na Embaixada ou Consulado; e Imprima a página de confirmação de agendamento do CASV ao finalizar.



Dependendo da disponibilidade, será possível marcar ambos agendamentos para o mesmo dia.

Mais informações sobre taxas de visto encontram-se disponíveis no site do CASV:

Passo 3: Compareça ao seu agendamento no CASV e à entrevista de visto.

No CASV, você irá completar o processo de cadastro antes da entrevista, que inclui a coleta de digitais e foto. Para concluir este processo, você vai precisar de: passaporte atual e anteriores (se necessário),

a página de confirmação da solicitação DS-160 com o código de barras de cada um dos solicitantes e

a página de confirmação do agendamento no CASV.



Depois, dirija-se à Embaixada ou Consulado para entrevista. No Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, os solicitantes irão completar o processo de cadastro e a entrevista em um único agendamento no consulado. O solicitante deverá providenciar a foto além dos documentos listados acima

Passo 4: Se o visto for aprovado, você irá receber um e-mail quando estiver pronto, geralmente em até 10 dias úteis. Você pode recolher passaporte no CASV ou recebê-lo em casa via correspondência, dependendo da sua preferência indicada no seu cadastro do CASV.

É possível enviar um representante para retirar o visto no CASV desde que ele esteja com uma cópia do seu documento de identidade e uma carta de autorização assinada. A carta não precisa ser em inglês ou autenticada em cartório.

