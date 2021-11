AO VIVO: Economia na Real discute o futuro do turismo no Brasil e no Ceará

Programa debate em que ponto está a recuperação do setor de turismo no País e os desafios que estão postos para uma retomada plena

O Brasil passa por uma série de mudanças sociais, econômicas e políticas, com isso incertezas para 2021 e 2022, sem falar de previsões negativas indo até 2023. O que se pode esperar dentro desse quadro de recuperação do turismo no Brasil e no Ceará para 2022?

O programa Economia na Real desta quinta-feira, 4, discute a recuperação do setor de turismo no País e os desafios que estão postos para uma retomada plena.

Participam da discussão Eduardo Sanovicz, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Régis Medeiros, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis Ceará (ABIH-CE) e Arialdo Pinho, secretário de Turismo do Ceará (Setur).



O Economia na Real debate os assuntos mais quentes da semana, todas as quintas-feiras, às 17h30min, nas principais plataformas do O POVO. No comando do programa a editora-chefe de Economia do O POVO, Adailma Mendes.

Serviço

Live Economia na Real

Assunto: PERSPECTIVAS PARA O TURISMO NO BRASIL EM 2022

Quando: nesta quinta-feira, 4, às 17h30min

Convidados: Eduardo Sanovicz, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Régis Medeiros, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis Ceará (ABIH-CE) e Arialdo Pinho, secretário de Turismo do Ceará (Setur)

Onde: Linkedin, Youtube e Facebook do O POVO

