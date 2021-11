Anatel vê chances de leilão do 5G não terminar hoje e seguir até a sexta-feira

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Leonardo Euler de Morais, afirmou nesta quinta-feira, 4, ser "provável" que o leilão do 5G não seja finalizado ainda hoje, com chances de se estender até esta sexta-feira, 5. "Deve avançar até amanhã. Vamos aguardar o leilão, mas o resultado deve ser promissor com 15 proponentes", disse Morais em entrevista à imprensa antes da realização do certame.

O leilão tem propostas de 15 grupos, entre empresas e consórcios, interessados nas frequências que serão licitadas pela agência, entre elas Claro, Vivo e TIM, as maiores teles, além da mineira Algar e da paranaense Sercomtel e dez empresas de menor porte.

As faixas leiloadas - 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHZ - servirão tanto para ativar o 5G, quanto para ampliar o 4G.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags