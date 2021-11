Comitiva cearense visita instalações de plataforma óptica em busca de novos investimentos para o Estado

Comitiva de políticos e empresários cearenses que está em Portugal para participar do Web Summit 2021, evento de empreendedorismo, inovação e tecnologia da Europa, conheceu, a Cable Landing Station (CSL) da EllaLink, em Sines, e aproveitou para fazer contatos na cidade portuguesa, visando atrair investimentos para o Ceará.

A equipe também visitou instalações da empresa que opera o primeiro cabo submarino de fibra óptica de alta capacidade a conectar diretamente o Brasil à Europa, entre Fortaleza (CE) e Sines.

“Quando soubemos que autoridades cearenses iriam participar do Web Summit em Lisboa fizemos o convite para que aproveitassem a presença deles em Portugal e conhecessem nossa CLS em Sines”, conta Rafael Lozano, Diretor de Brasil da Ellalink, por meio de nota.

Segundo ele, a cidade situada no litoral sul português tem sido alvo de novos projetos na área de tecnologia e energia desde a entrada em operação do cabo EllaLink, em junho.

“Por isso, achamos que seria interessante a comitiva cearense conhecer o que está sendo feito em Sines e conferir as oportunidades de negócios que podem ser replicadas em Fortaleza”, acrescenta.

Participaram da comitiva cearense que viajou a Sines o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista; o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Inácio Arruda; e o secretário executivo de Comércio, Serviço e Inovação, Júlio Cavalcante Neto.

Também foram a Sines representantes de entidades empresariais cearenses: o presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, Armando Abreu; o presidente da Câmara Brasil Portugal no Ceará, Eugênio Vieira; e o vice-presidente da Federação Brasileiras das Câmaras de Comércio Exterior, Rômulo Alexandre Soares.

A nova rede da EllaLink, fruto de um investimento de 1 bilhão de reais da empresa, tem 6 mil km de extensão, com hubs de conexão a partir do primeiro dia de operação nos dois lados do Atlântico, estendendo a transmissão de dados da capital cearense para São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil, e de Sines a Lisboa, Madri e Marselha, do lado europeu.

Antes, as conexões entre Brasil e Europa passavam pelos Estados Unidos. Com isso, a nova rota permitiu reduzir em 50% a latência, como é chamado o tempo de resposta na transmissão de dados, beneficiando não só negócios digitais (serviços em nuvem, bancos eletrônicos, mídia de entretenimento e jogos online), como pesquisas científicas.



