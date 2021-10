Yellen diz que pacotes mudarão economia dos EUA para melhor

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta quinta-feira que os pacotes fiscais do governo vão mudar a economia norte-americana para melhor. Segundo o presidente do país, Joe Biden, há um acordo entre os governistas sobre o escopo da legislação que prevê gastos sociais e ambientais, pivô de divergências no Partido Democrata.

Em um comunicado, Yellen agradeceu ao Congresso por ter "negociado de boa fá" a agenda econômica, mas os parlamentares ainda precisam votar os pacotes propostos por Biden.

Segundo um documento divulgado mais cedo pela Casa Branca, o montante do plano social e com foco no combate à mudança climática foi reduzido de US$ 3,5 trilhões para US$ 1,75 trilhão. Yellen disse que esses gastos, juntamente com o pacote de infraestrutura orçado em US$ 1 trilhão, vão levar a um novo período de investimentos no crescimento econômico do país.

"Entre outras coisas, essas medidas vão reduzir os custos das famílias com saúde e cuidados infantis, aumentar a participação na força de trabalho e elevar o limite superior de quão produtiva e próspera nossa economia pode ser", disse a ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Yellen também afirmou que as medidas vão tornar o sistema tributário americano mais justo. De acordo com a Casa Branca, uma das propostas para financiar os gastos sociais e ambientais é estabelecer um imposto corporativo mínimo de 15%.

"Eu agradeço aos membros do Congresso por negociarem de boa fé para chegarmos a esse momento e parabenizo o presidente Biden por esse avanço crucial", disse a secretária do Tesouro.

