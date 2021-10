BC e Febraban realizam mutirão de negociação de dívidas entre 1º e 30 de novembro

O Banco Central (BC) informou nesta quinta-feira, 28, que promoverá, junto com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Secretaria Nacional do Consumidor e o Senado Federal, o Mutirão da Negociação de Dívidas e Orientação Financeira entre os dias 1º e 30 de novembro. A iniciativa é voltada para pessoas físicas com dívidas em atraso com instituições financeiras cujas modalidades não contemplem bens dados em garantia do empréstimo.

Para iniciar a negociação de uma dívida em atraso, o devedor deve realizar o registro na plataforma consumidor.gov.br.

Depois, é necessário escolher a instituição com a qual deseja negociar e relatar o problema. O banco tem prazo de até 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta.

Segundo a nota do BC, a novidade desta edição é o foco na preparação para a renegociação em si, com orientações passo a passo para o consumidor até o envio da proposta.

Essa etapa é opcional, mas foi desenvolvida uma página específica (mutirão.febraban.org.br), em que o devedor poderá descobrir quais são suas dívidas, se vale a pena participar do mutirão e a parcela do orçamento que poderá ser destinada ao pagamento na negociação.

O BC destaca que o Mutirão é uma das iniciativas do acordo de cooperação técnica assinado com a Febraban para desenvolver ações coordenadas de educação financeira, tema que faz parte da Agenda BC#.

