Alemanha: CPI (preliminar) sobe 4,5% na comparação anual de outubro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha avançou 4,5% em outubro ante igual mês de 2020, de acordo com leitura preliminar divulgada hoje pela Destatis, a agência de estatísticas do país. O resultado representa uma aceleração em relação ao avanço de 4,1% em setembro. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam alta de 4,4%. No confronto mensal, o CPI da maior economia da Europa subiu 0,5% este mês ante setembro, em linha com a projeção do mercado. Segundo comunicado, o resultado reflete a base de comparação fraca, gargalos na cadeia produtiva e o aumento dos preços de petróleo.

