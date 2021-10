Indicador de trabalho muda e afetará cálculo do PIB

07:59 | Out. 22, 2021

Uma mudança no cálculo de indicadores do mercado de trabalho vai afetar também o Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação oficial do País, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O órgão estatístico divulgará em 30 de novembro a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua) sob uma nova ponderação, que ajusta os pesos das informações coletadas conforme idade e sexo de informantes.

Os dados serão referentes ao trimestre encerrado em setembro, mas toda a série histórica da pesquisa iniciada em 2012 será recalculada, conforme anunciado anteriormente pelo órgão. O IBGE ajustava os resultados da coleta da Pnad Contínua para o tamanho da população de cada unidade da federação. Agora, o instituto ajustará também as informações em relação à distribuição das pessoas por idade e sexo.

O órgão diz acreditar que reduzirá assim os problemas de vieses na coleta, agravados pela interrupção de entrevistas presenciais durante a pandemia de covid-19, que derrubou a taxa de aproveitamento da amostra. A coleta telefônica de dados sobre o mercado de trabalho no País aumentou a incidência de respostas de mulheres e idosos, que podem influenciar o desempenho da taxa de desemprego e do emprego formal, por exemplo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Conforme exposto anteriormente, o novo método de ponderação mitiga o viés de não resposta e cobertura, porém não os soluciona completamente. Assim, adicionalmente à mudança metodológica, a partir de 1.º de julho de 2021, o IBGE passou a adotar medidas de flexibilização das atividades presenciais de coleta de pesquisa, buscando aumentar substancialmente o porcentual de entrevistas realizadas", ressaltou o IBGE, em nota técnica. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Tags