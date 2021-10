Prévia do PIB do Ceará aponta avanço de 0,74% em agosto

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 18, pelo Banco Central. No acumulado do ano, a economia avançou 4,26%, acima da média do Nordeste (4,06%)

O nível de atividade econômica no Ceará cresceu 0,74% em agosto, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 18, pelo Banco Central. Alta de 1,68% em relação a agosto de 2020. O Índice de Atividade Econômica (IBC-R), considerado a prévia do PIB, mostra que o ritmo de recuperação da economia cearense no acumulado do ano, de 4,26%, está melhor do que a média do Nordeste (4,06%).

Os dados mostram que, em 12 meses, o indicador apresentou alta de 3,13%. No trimestre, o nível de atividade econômica subiu 2,57% em relação ao trimestre imediatamente anterior e 3,84% se comparado com igual trimestre do ano passado.

O IBC-R, considerado uma espécie de prévia do PIB, é utilizado pelo Banco Central para avaliar a evolução mensal da atividade econômica no País. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos.



No caso do Nordeste, o desempenho da economia ficou com uma variação negativa em 0,04% na passagem de julho para agosto, mas que sinaliza estabilidade. No comparativo com igual mês de 2020, houve crescimento de 3,94%. O nível de atividade econômica na Região ficou com variação positiva em 4,06% no acumulado do ano e de 2,81% em doze meses





