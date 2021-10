Cade aprova venda da InfraCo pela Oi por R$ 12,9 bilhões

A Oi (OIBR3 OIBR4) anunciou ao mercado nesta segunda-feira, 18, que a superintendência geral do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade) aprovou a operação de alienação parcial da UPI InfraCo. O negócio foi fechado por R$ 12,9 bilhões para os fundos BTG Pactual e Globenet Cabos Submarinos.

O processo ocorrerá sem restrições e terá caráter definitivo no prazo de 15 dias corridos a partir de sua publicação, caso não haja recurso de terceiros interessados ou avocação da operação pelo Tribunal Administrativo do Cade.

O processo ainda está dependendo da anuência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), além do cumprimento de condições precedentes, informou a Oi em comunicado.

No início do mês, a Oi informou ao mercado que o pagamento dos R$ 12,9 bilhões seria parcelado. Sendo a primeira no valor de R$ 3,3 bilhões, a segunda de R$ 6,5 bilhões, além de outras duas parcelas de R$ 1,6 bilhões. Também vai ocorrer a incorporação do investidor, no montante de R$ 1,5 bilhão. Após o pagamento, os acionistas deterão ações representativas de 57,9% do capital social e total da InfraCo e a Oi e suas afiliadas com a participação restantes no capital voltante e total.

