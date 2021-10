Gasolina chega a R$ 6,44 no Ceará; gás mantém máxima de R$ 110

O preço da gasolina sofreu leve variação negativa em uma semana, caindo de média de R$ 5,981 para R$ 5,957. A trégua, porém, é pouco significativa para quem gosta de procurar os locais onde o litro é mais barato, pois o preço mínimo médio subiu, de R$ 5,59 para R$ 5,66 na última semana. Os dados são da pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) entre 4/10 e 9/10.

Quando falamos sobre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ou gás de cozinha no botijão de 13 kg, o preço se manteve estável nos preços mínimos e máximos e apenas variou minimamente o preço médio, saindo de R$ 102,12 na semana anterior para R$ 102,26. Isso faz com que o Ceará tenha o posto de terceiro GLP mais caro do Nordeste, somente atrás do Piauí e Rio Grande do Norte.

Olhando a variação em Fortaleza, a ANP detectou aumento do preço mínimo no custo do botijão de 13 kg do gás de cozinha, que saltou de R$ 90 para R$ 93. O preço máximo encontrado se manteve estável a R$ 110.

Diesel

Em vigor o novo aumento anunciado pela Petrobras, o preço do diesel sofreu aumento nas bombas e chegou à média de R$ 5,142, podendo chegar à mínimo de R$ 4,799 e ao máximo de R$ 5,399 por litro no Ceará.

Na semana passada, o custo médio do litro do diesel era de R$ 4,94. Já são três semanas seguidas de aumento do preço médio do diesel no Ceará, segundo os dados da ANP.

Gasolina

Observando o resultado dos 11 municípios em que a pesquisa da ANP passou, vemos que a gasolina mais cara está localizada em Itapipoca, com preço máximo de R$ 6,449 e preço médio de R$ 6,436. Por outro lado, o litro de combustível mais barato é comercializado em Maracanaú, com máxima de R$ 5,959 e média de R$ 5,805.

Na Capital, dos 101 postos pesquisados, o preço mais elevado foi de R$ 6,15 e o menor preço foi de R$ 5,66, o que resultou num custo médio de R$ 5,897 por litro de gasolina.



Custo dos combustíveis no Ceará



Gasolina

Preço médio: R$ 5,957

Preço mínimo: R$ 5,66

Preço máximo: R$ 6,449

Diesel

Preço médio: R$ 5,142

Preço mínimo: R$ 4,799

Preço máximo: R$ 5,399

GLP (gás de cozinha)

Preço médio: R$ 102,26

Preço mínimo: R$ 89

Preço máximo: R$ 110

