Inflação em Fortaleza tem a segunda maior alta do ano em setembro e fecha em 1,22%

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

12:22 | Out. 08, 2021

No ano, a inflação na Capital acumula alta de 7,84% e, nos últimos 12 meses, de 11,19%

A inflação em Fortaleza segue em ritmo de alta. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em setembro subiu mais 1,22%, quase o triplo do observado no mês anterior. Essa alta consolidou setembro como a segunda maior inflação no ano na Capital.

No ano, a inflação na Capital acumula alta de 7,84% e, nos últimos 12 meses, de 11,19%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em setembro. Segundo o IBGE, o maior impacto na inflação (0,32 p.p.) veio dos Transportes e a maior variação (2,52%) de Vestuário, que acelerou em relação a agosto (1,04%). Na sequência, vieram Habitação (1,82%) e Alimentação e Bebidas (1,15%), cujos impactos foram de 0,31 p.p. e 0,28 p.p. respectivamente. Esses três grupos contribuíram, conjuntamente, com cerca de 83% do resultado de setembro (1,02 p.p. do total de 1,22). Os demais grupos ficaram entre a queda de 0,04% em Educação e a alta de 1,41% em Artigos de residência.

Serviços que mais pesaram

No grupo de custos da Habitação, o principal vilão foi a energia elétrica (+4,33%), influenciada principalmente por ter entrado em vigor a nova bandeira Escassez Hídrica.

Outro serviço que variou bastante foi o custo com passagens aéreas (+43,73%) no grupo de serviços do Transportes.

Principal grupo de consumo, Alimentação e Bebidas inflacionou bastante entre agosto (+0,51%) e setembro (+1,15%). O principal vilão foi o custo da banana-prata (+15,66%), das aves e ovos (+3,68%), do frango (2,72%) e das carnes (2,28%).

Inflação atinge dois dígitos



