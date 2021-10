Desafio Turistech Brasil vai premiar projetos inovadores no Turismo

O Ministério do Turismo e Wakalua Innovation Hub, em colaboração com a Organização Mundial do Turismo (OMT), abriram as inscrições para o Desafio Turistech Brasil 2021. A competição vai revelar os principais projetos e pessoas inovadoras que atuam no turismo brasileiro, impulsionando o setor através da inovação.

As inscrições seguem até o dia 1° de novembro, por meio do site da competição.

A disputa é uma edição ampliada do Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo, realizado pela primeira vez em 2020. Agora, além da categoria startups, foco da competição do ano passado, o Desafio Turistech envolve a participação de destinos, Academia e empresas.

Os dez projetos mais bem colocados na competição vão se associar por 12 meses ao Wakalua, tendo acesso a seu network, opções de mentoria e investimentos de parceiros, além de se classificar para as semifinais da 4ª Competição Global de Startups de Turismo da OMT, de 2022.

Eles também vão disputar uma viagem a Madri, na Espanha, para participar de um programa de treinamento e, também, da Feira Internacional de Turismo de Madri (FITUR).

Os projetos devem ter relação com quaisquer pontos da cadeia de valor do turismo, podendo ser destinados a visitantes, a empresas, ao setor público, à academia ou às comunidades.

Conheça as temáticas da competição:

- Digitalização de negócios e destinos turísticos;

- Personalização de experiência; Destinos inteligentes;

- Marketing digital / Promoção de destinos;

- Impacto social/ambiental;

- Turismo em áreas naturais;

- Experiência do turista digital;

- Nomadismo digital;

- Vistos e controle de acessos;

- Domótica e automatização;

- Inserção digital de pequenos negócios;

- Desenvolvimento sustentável;

- Economia circular;

- Gestão e operação inteligente e Economia Criativa no Turismo.

A avaliação das propostas vai ficar a cargo de líderes do turismo e da inovação e se baseará em quesitos como contribuição ao turismo, natureza inovadora e grau de desenvolvimento, entre outros.

A seleção final será anunciada durante o mês de novembro.

Em 2020, o Brasil foi destaque na 3ª edição da disputa mundial de startups de turismo da OMT, que teve como foco os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU).

Entre mais de 10 mil projetos de 135 nações, o País chegou à semifinal, com dois representantes, e sagrou-se campeão na categoria igualdade de gênero. A vitória coube à Sisterwave, de Brasília (DF), que facilita a realização de viagens por mulheres

