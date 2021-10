Quatro dias após ataque hacker, site da CVC Corp continua fora do ar

Quatro dias após sofrer um ataque de hackers, no sábado, 4, a central de atendimento da CVC, maior agência de viagens do País, continua temporariamente fora do ar. O site da CVC Corp também. A empresa esclarece, no entanto, que o embarque de clientes com viagens marcadas e as reservas confirmadas não foram impactadas.

A empresa também orienta que, em caso de dúvidas, os clientes entrem em contato com a sua companhia aérea ou o hotel contratado.

Em comunicado ao mercado, a companhia disse ainda que, assim que o ataque foi identificado, ativou todos os seus protocolos de segurança e atuou de “forma diligente para mitigar os efeitos do ocorrido e preservar a continuidade dos seus negócios.”

“A CVC Corp lamenta os transtornos causados, mas priorizará as investigações internas e a segurança de seus clientes, parceiros e negócios antes de restabelecer totalmente seus sistemas e serviços”, disse a empresa.

No dia 4, em fato relevante, a CVC Corp já havia informado que está apurando a extensão do ataque cibernético e seus efeitos, "de modo que, até o presente momento, é possível afirmar que se trata de um ataque ransomware e que, por conta disso, alguns de seus sistemas e ambientes ficaram indisponíveis, sendo certo que parte deles já foi reestabelecido".



Também ressaltou que investe continuamente para preservar a segurança dos seus sistemas,

mantém atualizações frequentes de sua rede para evitar qualquer tentativa de invasão e faz uso de

tecnologias com padrões rígidos de segurança, compatíveis com suas atividades.

