Gol prevê crescimento de 15% nos voos em outubro e fortalecimento de rotas internacionais

Na recuperação do turismo, companhia busca novos destinos internacionais e nacionais e aposta em sustentabilidade e relacionamento com agentes de viagens

A companhia área Gol destaca a recuperação de 60% no fluxo de voos com relação ao período antes da pandemia de Covid-19. No mês de outubro, comparando com o desemprenho de 2020, a rede projeta um crescimento de 15,3% e mira fortalecimento de rotas internacionais. Ao todo, a empresa espera registrar 1.755 voos a mais em relação a outubro de 2020.

Na recuperação do turismo, a companhia busca a construção de novos roteiros internacionais e nacionais e aposta em sustentabilidade e relacionamento com agentes de viagens. A meta da companhia, é investir em duas frentes de negócios: o turismo doméstico e o voltado para América Latina e Europa.

Entre as apostas da Gol estão os seguintes destinos:

Bonito (MS)

Punta Cana (Caribe)

Cancun (Caribe)

Montevidéu (Uruguai)

A conexão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ao município de Bonito, no Mato Grosso do Sul, é uma rota inédita para empresa e terá operações iniciadas no dia 2 de dezembro deste ano. Os novos destinos internacionais serão ofertados a partir de novembro. Os roteiros internacionais, em geral, partirão de São Paulo e são operacionalizados em parceria com Air France-KLM.

De olho no fluxo reprimido para o verão de 2022, a companhia destaca novas linhas para destinos tradicionais e fortalece sua capilaridade no Nordeste brasileiro. Entre os roteiros de destaque estão:

Saindo do Rio de Janeiro para:

Jericoacoara

Ilhéus

Porto Seguro

Manaus

Belém

Saindo de São Paulo para:

Bonito

Palmas

Cabo Frio

Montevidéu

Punta Cana

Saindo de Brasília para:

Porto Seguro

Ilhéus

Santarém

Jericoacoara

Cancun

Saindo de Salvador para:

Cuiabá

Porto Alegre

Curitiba

Florianópolis

Saindo de Maceió para:

Cuiabá

Campinas

Belo Horizonte

Goiânia

Curitiba

A companhia revela ainda que um dos pilares de desenvolvimento para o retorno do turismo em 2022 é aumentar ações de sustentabilidade, como os planos de compensação da emissão de carbono adotados pela empresa. Além disso, o relacionamento humanizado e personalizado com clientes também estão na mira do grupo. O relacionamento com outros pontos da cadeira de turismo e viagens comerciais também deve ser alvo de investimento por parte da empresa.

O intuito é garantir um retorno coeso do segmento, aliando todas as entidades relacionados ao turismo como forma de impulsionar o setor. Como parte de tal estratégia, a empresa garante que irá compartilhar "conteúdos exclusivos sobre o comportamento dos viajantes, tendências nacionais e internacionais e dicas de especialistas sobre como transformar a experiência de viagens" com os parceiros.

Para Eduardo Bernardes, vice-presidente Comercial, de Marketing e Clientes da Gol, o intuito da companhia é promover uma "imersão em novos negócios, capacitações e novos diálogos" com toda cadeia de turismo, no Brasil e também no exterior.

