Desafio na produção segue grande por dificuldades na logística, diz Anfavea

Com a dificuldade logística e a falta de peças, o setor automotivo brasileiro deve fechar 2021 com números próximos aos do ano passado, quando fábricas e montadoras ficaram fechadas por várias semanas em razão da pandemia de covid-19. A expectativa da Anfavea, entidade que representa as montadoras, é de que o ano de 2021 termine com 2,129 milhões de veículos produzidos, uma alta de 6% em relação a 2020.

No cenário mais otimista, a Anfavea espera que 2,219 milhões de carros sejam produzidos, uma alta de 10% em relação ao ano passado.

De acordo com o presidente da associação, Luiz Carlos Moraes, ao contrário de outros anos, quando as previsões de produção são estimadas considerando a demanda e o poder de compra da população, neste ano a Anfavea teve que mudar os cálculos por conta de todas as disfunções na cadeia de produção.

Com falta de peças, a crise mundial de semicondutores que afeta as linhas de montagem e as dificuldades logísticas, como a escassez de contêineres, a percepção da associação é de que há uma demanda reprimida que não está conseguindo ser atendida pela produção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Para 2021, imaginamos que há demanda reprimida, negócios já fechados, aguardando entrega do produto. Então não fizemos simulação de mercado. Fizemos o contrário: simulamos limitações da produção a partir da produção, tentamos ver quando será o atendimento ao mercado possível", disse ele, afirmando que os entraves logísticos dificultam previsões claras e devem ser o principal desafio das montadoras também no próximo ano.

Dessa forma, segundo Moraes, a atual situação de inflação em alta e juros subindo para tentar conter os preços deve afetar o setor mais em 2022 do que neste ano.

A expectativa da Anfavea é de que 2,038 milhões de carros sejam emplacados em 2021, uma queda de 1% em relação a 2020. No cenário mais otimista, a associação espera venda de 2,118 milhões neste ano, alta de 3%.

Até agora, no ano, 1,649 milhão de veículos foram produzidos, uma alta de 24% ante o mesmo período de 2020. E 1,577 milhões foram vendidos (+14,8%).

Só em setembro, 173,3 mil unidades foram montadas (-21,3% ante 2020) e 155 mil foram vendidas (-25,3%). Segundo Moraes, o número de venda de autoveículos atingiu, no mês, o pior patamar desde 2005.

Tags