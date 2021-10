Petrobras informa que continua com venda das refinarias no Ceará, Minas Gerais e Paraná

Mas acrescenta que finalizou sem êxito as negociações junto à Ultrapar Participações S.A. (Ultrapar) para venda da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul

Petrobras informa nesta sexta-feira, 1º de outubro, que continuam em andamento os processos competitivos para contrato de compra e venda das refinarias do Ceará, a Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor), Minas Gerais, com a Gabriel Passos (Regap), e do Paraná, com a Unidade de Industrialização do Xisto (SIX).

Mas acrescenta que finalizou sem êxito as negociações junto à Ultrapar Participações S.A. (Ultrapar) para venda da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul.

"Apesar dos esforços envidados por ambas as empresas nesse processo, certas condições críticas não tiveram êxito para um acordo, optando-se pelo encerramento das negociações em curso, sem penalidades para nenhuma das partes. Assim, a Petrobras iniciará tempestivamente novo processo competitivo para essa refinaria", comunica ao mercado.

Já as refinarias Landulpho Alves (RLAM) e Isaac Sabbá (Reman) já tiveram seus contratos de compra e venda assinados.

