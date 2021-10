45 anos de São Geraldo: campanha lembra memórias do consumidor com a marca e lança rótulo comemorativo; veja vídeo

Em comemoração aos 45 anos de São Geraldo, a marca de refrigerante de caju lança a campanha “O Sabor da Nossa História”, que conta com rótulo comemorativo, filme e interação direta com os consumidores e suas memórias afetivas.

A garrafa com rótulo específico para a data terá fabricação limitada e pode ser adquirido durante o último trimestre de 2021 nos distribuidores da indústria espalhados pelo Nordeste.

Para a peça da campanha, o principal foco é a interação com os consumidores, que são convidados a compartilharem suas histórias com a marca através do site osabordanossahistoria. Alguns dos relatos serão selecionados para compor essa e as próximas campanhas.

Você sabe a história do refrigerante?



Refrigerante de caju completa 45 anos (Foto: Divulgação)



A razão social Cajuína São Geraldo LTDA surgiu em 1976, porém, a história no Nordeste iniciou antes, com o nome de José Amâncio de Souza.

Isso porque, desde os anos de 1950, a família já fabricava bebidas na Rua da Conceição, primeira sede da empresa em Juazeiro do Norte, no Ceará.

