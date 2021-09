S&P eleva projeção de crescimento do PIB da zona do euro de 4,4% para 5,1%

A S&P Global Ratings aumentou sua previsão para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro em 2021, de alta de 4,4% para avanço de 5,1%, segundo informou a agência de classificação de risco, em comunicado nesta quinta-feira, 23.

No documento, a S&P classifica como a recuperação da economia do bloco monetário após as restrições à atividade adotadas em março e abril como "surpreendentemente forte".

A retomada mais acelerada que o previsto, porém, também criou pressões inflacionárias, o que levou a instituição a revisar para cima a sua projeção para a inflação da zona do euro em 2021, de 1,8% para 2,2%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"No entanto, continuamos vendo a inflação desacelerando abaixo do meta do Banco Central Europeu (BCE) - de 2% ao ano - em 2022, com base em alta de salários mais moderada e queda do ritmo de crescimento", ressalta a S&P.

O caráter transitório da inflação, na visão dos analistas da agência, não requer um aperto da política monetária pelo BCE. Desta forma, a S&P dz esperar um aumento das compras de bônus mesmo após o término do período do Programa de Compras Emergenciais da Pandemia (PEPP, na sigla em inglês), e diz que o BCE não deve elevar sua taxa de juros antes do fim de 2024.

Tags