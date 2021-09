Restituição IR 2021: Receita paga R$ 562 milhões no 5º lote; veja como consultar

O crédito bancário para os contribuintes que declararam residência no Ceará será realizado no dia 30 de setembro; consulta pode ser feita no site da Receita Federal

A Receita Federal dá início a processo de liberação do quinto (5º) lote de restituição do Imposto de Renda (IRPF) de 2021. O lote estará disponível para consulta a partir das 10 horas da manhã de hoje, quinta-feira, 23 de setembro. No Ceará, serão contemplados 7.489 contribuintes entre prioritários e não prioritários.

O valor total a ser repassado para cearenses é de R$ 12 milhões e contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Em nível Brasil, o crédito bancário será para 358.162 contribuintes, no valor total de RS 562 milhões.

As datas de pagamento dos lotes de restituição do IR 2021 ocorrem sempre no último dia útil de cada mês, sendo o repasse automático e direto para conta bancária informada por cada contribuinte no ato do envio da declaração do imposto de renda deste ano. Assim, o quinto lote será pago no dia 30 de setembro.

O crédito bancário para os 7.489 contribuintes que declararam residência no Ceará aplicará R$12.190.935,32 na economia do Estado. A consulta da restituição do IR 2021 pode ser feita online, de forma gratuita. O POVO mostra abaixo como fazer a consulta do 5º lote de restituição do IRPF 2021 e o que fazer se o valor não cair na conta.

Como consultar a restituição do IR 2021

>> Acesse a página da Receita na internet clicando aqui

>> Clique no "Meu Imposto de Renda"

>> Em seguida, em "Consulta a Restituição" - a página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

>> Atenção! Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

>> A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

>> O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda.

O que fazer se a restituição não for paga



Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, acessando o endereço bb.com.br/irpf , ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Quem tem direito a receber a restituição do Imposto de Renda

A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar no campo “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar Restituição”. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.

A consulta ao site permite a verificação de eventuais pendências que impeçam o pagamento da restituição – como inclusão na malha fina. Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes.

O que fazer se não receber o valor da restituição do Imposto de Renda?

Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, como no caso de conta informada desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

