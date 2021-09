Economia na Real: o Ceará já se prepara para os grandes eventos?

Para falar sobre o assunto, o programa desta quinta-feira, 23, recebe Luisa Cela, secretária executiva da Cultura do Estado do Ceará, Liége Xavier, presidente regional da Abrape no Ceará, e Eberth Santos, sócio diretor da D&E Entretenimento

Mesmo com restrições mais rígidas a eventos de entretenimento no Ceará, programações corporativas e sociais já avançam um pouco mais, inclusive com liberação de maior público para ambientes fechados e abertos desde o dia 20 de setembro, de 200 e 400 pessoas, respectivamente.

Alguns estados do País têm avançado nessa área com previsão de realizar até eventos sem necessidade de uso de máscara.

Esses pontos e os impactos para o mercado cearense serão discutidos no programa Economia na Real de hoje, com a participação de Luisa Cela, secretária executiva da Cultura do Ceará, Liége Xavier, presidente regional da Abrape no Ceará, e Eberth Santos, sócio diretor da D&E Entretenimento.



Acompanhe o programa ao vivo no Linkedin, Youtube e Facebook do O POVO.

>> VEJA PLAYLIST COMPLETA DO ECONOMIA NA REAL

O Economia na Real debate os assuntos mais quentes da semana, todas as quintas-feiras, às 17h30min, nas principais plataformas do O POVO. No comando do programa a editora-chefe de Economia do O POVO, Adailma Mendes. Hoje com apresentação da editora digital Beatriz Cavalcante.

Serviço

Live Economia na Real

Assunto: A volta dos eventos de entretenimento no Ceará

Quando: nesta quinta-feira, às 17h30min

Convidados: Luisa Cela, secretária executiva da Cultura do Estado do Ceará, Liége Xavier, presidente regional da Abrape no Ceará, e Eberth Santos, sócio diretor da D&E Entretenimento.

Onde: Linkedin, Youtube e Facebook do O POVO

