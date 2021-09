Bolsonaro ironiza setores do mercado após ocupação da B3

Na primeira transmissão ao vivo nas redes sociais desde que entrou em isolamento, o presidente Jair Bolsonaro ironizou nesta quinta-feira, 23, setores do mercado, após a ocupação da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), ocorrida mais cedo.

"Eu já ouvi muita gente do mercado aí contra mim, favorável à esquerda. Ah, tiveram um pequeno exemplo agora da esquerda que não voltou ao poder, como eles adoram a iniciativa privada, a propriedade privada", afirmou Bolsonaro. "Guilherme Boulos e sua turminha de gente fina invadindo a Bolsa de Valores de São Paulo", disse ainda o presidente, em uma crítica ao líder do movimento, que é do PSOL e foi candidato à prefeitura de São Paulo em 2020. No ano que vem, Boulos deve disputar o governo paulista.

O chefe do Executivo fez a Live de hoje sozinho. Ele está em isolamento desde ontem, após ter contato, na terça-feira, com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo para a covid-19 ainda em Nova York, quando participava, junto do presidente, da 76ª Assembleia-geral das Nações Unidas (ONU). Bolsonaro fará novo exame de coronavírus no final de semana. Se receber resultado negativo, deixará a quarentena.

O MTST ocupou a B3 nesta quinta-feira em um protesto contra a inflação e o desemprego. "Ô, Boulos, querer me culpar da fome no Brasil e desemprego? Você está de sacanagem, é um paspalhão, realmente", disparou Bolsonaro, voltando a jogar a crise econômica no colo de governadores e das políticas de contenção da pandemia.

