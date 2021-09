Powell: Fed 'ainda não decidiu sobre o tapering nem sobre seu ritmo'

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 22, afirmou que o conselho do Fed "ainda não decidiu sobre o tapering nem sobre seu ritmo", mas adiantou que o processo de redução nas compras de bônus pela autoridade monetária tende a ser "muito gradual". Powell notou ainda que o ritmo da redução nas compras pode ser alterado para mais ou para menos durante o processo, a depender do quadro.

Durante entrevista coletiva, Powell disse que o país segue com desequilíbrios no mercado de trabalho, mas acredita que eles serão resolvidos. Em sua visão, por muitas métricas, a criação de empregos no país está "apertada". Um dos desequilíbrios citados por ele foi a desigualdade nas taxas de desemprego entre diferentes grupos étnicos nos EUA.

Outro tema destacado foram as expectativas de inflação no país, que Powell reconheceu terem "subido um pouco nas nossas projeções". Segundo o dirigente, a autoridade segue bastante atenta às expectativas para os preços. Por sua vez, em sua visão, o salto nas expectativas de inflação em grande medida compensam a fraqueza anterior nessa frente enfrentada anteriormente pelo país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags