Armando Klabin direcionou a companhia a focar no ramo de embalagens

O presidente do conselho de administração da Klabin, Armando Klabin, que faleceu nesta quarta-feira, 22, no Rio de Janeiro aos 89 anos, foi o responsável por conduzir a companhia, hoje uma das maiores do mundo, ao ramo de embalagens. Ele foi membro do colegiado desde sua criação, em 1979, o qual presidiu por diversas vezes.

"Reconhecido pela sua visão estratégica e de futuro, no início dos anos 2000, impulsionou a Klabin a focar no ramo de embalagens, sendo, hoje, uma das maiores do mundo, com modelo de negócio integrado, único e referência em sustentabilidade", diz nota assinada por Cristiano Teixeira, diretor-geral, e pelos membros da diretoria.

Armando Klabin foi ainda idealizador e executivo da PONSA, hoje Unidade Goiana, e junto aos demais membros do Conselho, segundo a companhia, incentivou e participou ativamente das iniciativas de crescimento da empresa, incluindo projetos como o MA-1100, na Unidade Monte Alegre, em Telêmaco Borba (PR), a criação da Unidade Puma, em Ortigueira (PR) e a sua recente expansão com as Máquinas de Papel 27 e 28.

Era filho de Wolff Kadischewitz Klabin e Rose Hass Klabin, irmão de Israel Klabin e Daniel Klabin, também conselheiros da companhia. Armando deixa a esposa Rosa Lisboa, com quem era casado há 50 anos, e os filhos Wolff Klabin, Daniela Klabin, José Klabin e Bernardo Klabin e 11 netos.

"Em nome de todos os colaboradores Klabin, manifestamos enorme gratidão pelo exemplo de liderança, profissionalismo, empreendedorismo, imensurável compromisso e dedicação com a companhia, com o meio ambiente, com projetos sociais e com o desenvolvimento do Brasil", diz a nota.

