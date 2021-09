Programas de Residências em Saúde abrem inscrições para mais de 950 vagas no Ceará

Começam nestas quarta (22) e quinta-feiras (23) as inscrições para os programas de Residência Uniprofissional e Multiprofissional da Saúde (Resmulti) e de Residência Médica (Resmed) do Ceará, respectivamente

Começam nestas quarta (22) e quinta-feiras (23) as inscrições para os programas de Residência Uniprofissional e Multiprofissional da Saúde (Resmulti) e de Residência Médica (Resmed) do Ceará, respectivamente. São 953 vagas ao todo.

Na Resmulti, estão disponíveis 391 vagas, sendo 125 destinadas ao componente hospitalar e 266, ao componente comunitário. O prazo de inscrição começa em 22 de setembro e vai até as 18 horas do dia 7 de outubro de 2021, no site do Apoio às Residências em Saúde (Ares). São contempladas no edital 11 áreas da Saúde: Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia, Odontologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Os processos seletivos são coordenados pela Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio do Ares em parceria com a Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE), vinculada à Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Já a Resmed, a partir de três editais, começa a receber inscrições para diferentes programas. Na seleção de acesso direto, são ofertadas 368 vagas em diferentes instituições do Ceará. Há também a janela de pré-requisitos, com 100 vagas em diferentes especialidades, além da seleção via anos adicionais, que tem 94 vagas. Nestas duas categorias da seleção, o candidato precisa ter cursado alguma residência anteriormente, conforme indicado no edital.

As inscrições no processo seletivo podem ser enviadas do dia 23 de setembro até as 18 horas do dia 8 de outubro de 2021.

O início do ano letivo para o programa Resmulti está previsto para 1º de fevereiro de 2022. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail: [email protected].

Já o ano letivo do Resmed tem início previsto para 1º de março de 2022. Para esclarecer dúvidas ou solicitar mais informações, os interessados poderão enviar mensagem para o e-mail: [email protected].

Para acompanhar o andamento dos processos seletivos aqui.

