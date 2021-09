Lotofácil premiou mais de R$ 4 milhões em 124 apostas no Ceará

A Lotofácil da Independência registrou mais R$ 4 milhões no Ceará em 124 apostas. A maior premiação com 15 acertos veio para Fortaleza, pagando mais de R$ 2.791.889,50 para uma aposta na modalidade bolão para 50 pessoas, na Loteria Milenium, localizada na Avenida Barão de Studart.

Houve ainda mais 123 apostas premiadas com 14 acertos, em 38 municípios, pagando aproximadamente R$ 292 mil. O concurso 2.320 de R$ 159,1 milhões foi o maior da história da Lotofácil, batendo o recorde anterior, que era de R$ 124,9 milhões do concurso 2.030, sorteado em 2020.

Dentre os municípios cearenses que registraram apostas com 14 acertos estão: Abaiara, Acopiara, Aquiraz, Aurora, Barbalha, Barro, Boa Viagem, Camocim, Cariús, Catunda, Crato, Eusébio, Fortaleza, Granja, Guaraciaba do Norte, Horizonte, Iguatu, Ipaumirim, Itarema, Juazeiro do Norte, Lavras, Maracanaú, Massapé, Meruoca, Morada Nova, Pacajus, Pacatuba, Pereiro, Pindoretama, Quixeramobim, Russas, São Benedito, Sobral, Tabuleiro, Tamboril, Tauá, Varjota e Várzea Alegre, premiando 747 pessoas, além das premiações das faixas com 13, 12 e 11 acertos.

No ranking de vendas das Lotofácil da Independência 2021, Sobral (loteria Rapidinha) ficou em 2º lugar nas apostas, entre as cinco melhores do Ceará, superando diversas loterias da Capital, que acaba tendo um número maior de apostas, em decorrência da população.

A lotérica Aldeota está entre as dez unidades que mais venderam apostas do Brasil, alcançando o 1º lugar, superando casas lotéricas da Bahia, Distrito Federal, Tocantins e São Paulo.

As loterias da Caixa possuem uma programação de quatro sorteios especiais. Em 2021, já foram realizados a Dupla Sena de Páscoa, que sorteou mais de R$ 30 milhões, a Quina de São João, registrou um prêmio de R$ 204,8 milhões e agora a Lotofácil da independência, batendo recorde de arrecadação nesse prognóstico, com o R$ 159,1 milhões, o maior da história da Lotofácil.

O último sorteio especial do ano será a Mega da Virada, que já está acumulado em R$ 58 milhões, e a projeção é superar a premiação de 2020, que foi de R$ 325 milhões.

