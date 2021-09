Caixa: financiamento com juros reduzido começa amanhã; veja o que muda

A Caixa Econômica Federal inicia neste sábado, dia 18, as contratações da nova linha de crédito imobiliário Poupança Caixa. A modalidade contará com taxas a partir de 2,95% a.a., somadas à remuneração da poupança, o que representa uma queda de 0,4 ponto percentual na taxa de juros.

O movimento vai na contramão das sucessivas altas da taxa básica de juros, a Selic, hoje em 5,25% ao ano, e também dos aumentos feitos pelos concorrentes nas linhas de crédito tradicionais. Santander, Bradesco e Itaú Unibanco aumentam em cerca de um ponto porcentual as taxas dos financiamentos imobiliários tradicionais (corrigidos pela TR).



A novidade foi anunciada no último dia 16 pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães. De acordo com o banco, a partir do próximo 4 de outubro, será possível também realizar as simulações com as novas condições da linha de crédito pelo app Habitação Caixa ou no site www.caixa.gov.br.



O crédito imobiliário Poupança Caixa é um produto pós-fixado onde a TR corrige o saldo devedor dos contratos, não compondo a remuneração de juros cobrados mensalmente. Nele, as taxas de juros são compostas de variação do índice da Poupança Caixa + parte fixa, com um teto caso o rendimento da poupança suba.

Antes essa parte fixa variava entre 3,35% a 3,99% a.a. Com a mudança passa, os juros passam a ser a partir de 2,95% ao ano.

Já a variação da poupança é calculada da seguinte forma: 70% , quando a taxa básica de juros, a Selic, for igual ou menor que 8,5% a.a. e de 6,17% ao ano, quando a taxa Selic for superior a 8,5% a.a. O teto, caso ocorra aumento da Taxa Selic, cujo índice norteia o rendimento da Poupança, é de 10,16%.

Na prática, a modalidade permite ao mutuário pagar parcelas e juros menores quando o juros da poupança estiver menor.

A modalidade também prevê até 35 anos para pagamento, além da opção de carência de seis meses para início da parcela de juros e amortização.

