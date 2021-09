Tesouro divulga cronograma de leilões de títulos do 4º trimestre

O Tesouro Nacional divulgou nesta quinta-feira, 16, o cronograma de leilões de títulos públicos referente ao quarto trimestre de 2021. Como esperado pelos profissionais da área de renda fixa, não houve alterações em relação ao cronograma anterior. "No 4º trimestre de 2021, as referências, vencimentos e frequência dos títulos emitidos seguem inalterados em relação ao 3º trimestre", afirma comunicado da instituição.

Entre os prefixados, as Letras do Tesouro Nacional (LTN) permanecerão com referências de 6, 12, 24 e 48 meses, com datas de vencimento em 01/04/2022, 01/10/2022, 01/07/2023 e 01/01/2025, respectivamente, diz o Tesouro. Enquanto as LTN de 24 e 48 meses continuam com emissões semanais, as LTN de 6 e 12 meses seguem ofertadas alternadamente (6 meses em uma semana, e 12 meses na semana seguinte). As emissões de Notas do Tesouro Nacional - Série F (NTN-F) com prazos de referência de 6 e 10 anos continuarão com datas de vencimentos em 01/01/2027 e 01/01/2031, respectivamente, com ofertas semanais para os dois vencimentos.

As Letras Financeiras do Tesouro (LFT) permanecerão com emissões semanais, com o vértice mais curto com vencimento em 01/09/2023 e a LFT de 6 anos com vencimento em 01/09/2027.

Nos papéis atrelados ao IPCA, as ofertas de Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B), por sua vez, continuam com referências de 3, 5, 7, 10, 20 e 35 anos, com datas de vencimento em 15/08/2024, 15/08/2026, 15/08/2028, 15/08/2030, 15/08/2040 e 15/05/2055, respectivamente. "Em relação à frequência, as NTN-B permanecerão ofertadas alternadamente (3, 7 e 20 anos em uma semana, 5, 10 e 35 anos na semana seguinte)", afirma o Tesouro.

