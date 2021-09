Ceasas do Ceará são qualificadas para serem administradas pela iniciativa privada

Nove armazéns no Ceará, inclusive o de Maracanaú, receberam aval para entrar no Programa de Parceria de Investimentos (PPI) do Governo Federal. No Brasil, são 150 equipamentos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, órgão ligado ao Ministério da Economia, deu aval para qualificação no Programa de Parceria de Investimentos (PPI) para dois hortomercados no Rio de Janeiro e mais 150 armazéns ou imóveis da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No Ceará, será repassada à iniciativa privada a administração de nove Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa). Leilão está previsto para 2022.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 16. Dos equipamentos da Conab que foram qualificados no PPI estão os armazéns de Maracanaú, Crateús, Icó, Iguatu, Juazeiro do Norte, Russas, Senador Pompeu, Sobral e Uruburetama.

De acordo com a publicação, os estudos relativos à qualificação dos hortomercados deverão considerar a manutenção da prestação de serviços relativos à comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, observadas, ainda, a melhoria na qualidade da prestação dos serviços e a modernização e a adequação das instalações visando maior segurança e acessibilidade para os usuários.

A previsão é de que os estudos sejam finalizados no segundo trimestre de 2022 e que o leilão ocorra no quarto trimestre do ano que vem



