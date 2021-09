Descontos chegam a 60% no Dia do Cliente; veja ofertas e promoções no Ceará

Celebrado nesta quarta-feira, 15 de setembro, o Dia do Cliente representa um momento de aproximação entre varejo e consumidores. Para comemorar a data e agradar aqueles que movimentam o fluxo do comércio, consumidores brasileiros são presenteados com descontos em até 60%, serviços exclusivos e ainda sorteio de prêmios.

As promoções não são aderidas de forma universal e padronizada pelo comércio no Ceará. Ou seja, cada estabelecimento e ponto varejista terá sua própria programação especial para a data. O principal objetivo é aquecer as vendas do comércio, possibilitando entrada de capital para os varejistas montarem estoques novos para o período do fim de ano.

Sobre o assunto Quatro entre oito atividades do varejo crescem em julho ante julho de 2020

Crescimento do varejo não é homogêneo entre as atividades, diz IBGE

Sams Club Fortaleza abre as portas para não-sócios até domingo, 12

Entre os estabelecimentos que realizam promoções no Estado estão os shoppings, centros comerciais e lojas online de diversos segmentos como artigos para pets, eletrônicos em geral e até mesmo cursos de idiomas e restaurantes.

O POVO lista abaixo as principais promoções para data, confira:



Descontos do Dia do Cliente para os Pets:

>> Mundo Pet: Com 6 mil produtos com descontos de até 50% nas compras presenciais em Fortaleza e mil artigos com a mesma condição no site, a empresa expandiu as promoções para data e criou a campanha "Setembro Arretado”. As condições especiais de compras são válidas até o dia 30 deste mês.



Descontos do Dia do Cliente em restaurantes:

>> Camarada Camarão Fortaleza: O restaurante especializado em frutos do mar esticou a hora do "Happy Hour" e dará descontos especiais de até 50% nos pratos durante todo horário de funcionamento desta quarta-feira, 15. Além de drinks e petiscos, alguns pratos principais como “Praia de Gaibu” e o “Camarões Al Ajillo” também entram na promoção.

Descontos do Dia do Cliente em curso de idioma:

>> A Invictus idiomas oferta até o dia 19 setembro 50% em novas matrículas em qualquer uma das quatro unidades em Fortaleza. Oferta é válida para cursos de Inglês, Francês e Espanhol e garante taxa de matrícula por R$ 99

Descontos do Dia do Cliente no setor de esportes:

>> Centauro realiza até as 10h de amanhã, quinta-feira, 16 de setembro, descontos exclusivos em 200 produtos esportivos. As ofertas variam de acordo com o item desejado e levam em consideração histórico de compra dos clientes em ofertas personalizadas e promoções gerais. As ofertas são válidas enquanto durarem os estoques, tanto para compras online como nas unidades físicas da empresa e abarcam sapatos, roupas e acessórios esportivos.

Descontos do Dia do Cliente para compras na Americanas:

>> A multinacional varejista terá ofertas durante uma semana para clientes que queiram realizar compras online. Os descontos vão até o dia 19 de setembro e são de até 60% e com direito a frete grátis para compras feitas pelo aplicativo. Entre os produtos com ofertas estão televisores, notebooks, celulares, eletrodomésticos em geral e também artigos de beleza e decoração.

Descontos do Dia do Cliente para compra de iPhone:



>> Itaú dará descontos de até 20% na compra de iPhone. Promoção foi nomeada de "iPhone Day" e será válida por 24 horas por meio de compras financiadas pelo Itaú Unibanco. Ação permite parcelamento a partir de R$ 114,50 por mês. Para participar do programa e ter acesso ao desconto, o cliente deve acessar a versão atualizada do aplicativo do banco ou do cartão da rede, procurar a aba "Serviços" e então escolher a opção "iPhone pra Sempre".

Medida garante que ao fim de 21 meses de parcelamento o cliente terá pago 70% do aparelho e poderá escolher entre:

• Trocar o produto em uso por uma versão mais recente, com a abertura de um novo ciclo de financiamento e com isenção dos 30% restantes do pagamento do celular anterior.

• Permanecer em definitivo com o iPhone, pagando uma última parcela do financiamento

• Devolver o aparelho e sair do programa. Nesta opção o cliente também é isento do pagamento dos 30% restantes do financiamento.

Descontos do Dia do Cliente em shoppings de Fortaleza:

>> O Shopping Benfica montou uma programação especial para esta quarta-feira. Os clientes que comparecem a unidade hoje receberam brindes e também poderão usufruir gratuitamente de serviços básicos de saúde como avaliação nutricional, aferição de pressão e glicemia, massagens terapêuticas e ainda técnica de liberação miofascial que previne lesões de pele e alivia dores musculares.

Ao longo do dia, quem realizar compras acima de R$ 100 e apresentar nota fiscal no stand montado no piso térreo poderá participar de um jogo da memória e ao acertar três cores do painel, receberá um prêmio. Diversas lojas do shoping também estão com condições promocionais de compra.

>> A rede de shoppings RioMar realizam promoções em artigos de vestuário, utilidades, brinquedos e até mesmo produtos alimentícios em compras online. Além disso, nas redes scoiais das unidades, tanto do RioMar Fortaleza como do RioMar Kennedy, serão divulgadas as ações promocionais de cada loja dos shoppings.

Há descontos de até 50% em produtos e em serviços, as ofertas chegam a 20%. As promoções realizadas pelos shoppings são válidas apenas nesta quarta-feira, 15, mas as das lojas irão depender do cronograma de cada comerciante.

Tags