EUA, China, Japão, Rússia, Índia e Austrália se reúnem para debater retomada

Os Estados Unidos se reuniram de forma virtual nesta quarta-feira, 15, com uma série de países, incluindo a China, para debater a economia global. De acordo com uma nota divulgada após o encontro, houve consenso sobre a importância do papel do comércio e do investimento no combate ao impacto da pandemia de covid-19.

Além de Pequim, também participaram da cúpula virtual Austrália, Índia, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Rússia e os países que compõem a Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). "A reunião reconheceu com grande preocupação o impacto adverso da pandemia de covid-19, que contribuiu para a desaceleração da economia global", diz o comunicado.

Os países, segundo a nota, também concordaram em manter ações de política fiscal para estimular o crescimento econômico, além de assegurar um ambiente de negócios previsível.

"A reunião ressaltou a importância da cooperação global, incluindo a garantia de distribuição equitativa e eficiente de vacinas seguras, eficazes e de qualidade garantida, expandindo a capacidade de fabricação de vacinas e acelerando uma recuperação econômica mais forte da pandemia."

